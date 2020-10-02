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Як правильно підібрати сир до вина: три поради

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Вино і сир - фото 1
Вино і сир / matchingfoodandwine

Озброївшися цими простими порадами, ви зможете самостійно створювати дивовижні поєднання вина і сиру.

Поєднуйте вина і сири з рівною інтенсивністю

Ця порада – найважливіша для створення сирно-винних комбінацій. Наприклад, ніжні аромати сиру сорту Грюйєр будуть придушені сміливим Каберне Совіньон, але вони ідеально відчуваються в поєднанні з Піно Нуар. Вина з міцністю більше 14,5% більш насичені і відчуваються сильніше з сирами з гострим смаком. Вина з міцністю менше 12% менш насичені і добре поєднуються з сирами з тоншим смаком.

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Яскраві червоні вина найкраще поєднуються з витриманими сирами

Чим більший термін сир витримується і втрачає води, тим насиченішими стають його смакові якості. Ця деталь ідеально підходить для створення "пари" до зухвалих червоних вин, оскільки вміст жиру в сирі балансує з вмістом танінів у вині. Тому, під червоне вино вибирайте сири, витримані не менше одного року: чеддер, грюйєр, манчего, гауда, проволоне або деякі сорти пармезану.

Вина і сири з одного регіону – ідеальна пара

Не ігноруйте місцеві традиції виробників вина і сирів: поєднуйте між собою "земляків", наприклад, Совіньон Блан з козячим сиром з долини Луари у Франції, Шардоне з Époisses de Bourgogne з провінції Бургундія, Франція, і іспанська Гарнача з Манчего.

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Джерело: winefolly
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