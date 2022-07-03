Як правильно підготувати вареники до заморожування: важливі нюанси

Вареники – одна з улюблених страв багатьох. Але, як правило, готують їх не так часто, тому зручніше одного разу наліпити більше, частину відкласти у морозилку. Як правильно заморозити вареники, читайте дальше на Радіо MAXIMUM.

Заморожування продуктів – справжня знахідка для тих людей, яким не вистачає часу на приготування їжі. Зокрема, при правильній заморозці вареників вони будуть завжди свіжими, пише porady.interia.

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Як правильно заморожувати вареники

Спочатку у великій каструлі доведіть воду до кипіння з додаванням солі та столової ложки олії. Далі покладіть вареники у киплячу воду і через 30 секунд вийміть їх. Після цього викладіть вареники дошку і присипте борошном або змастіть олією. Важливо, щоб вареники не торкалися один одного. Не ставте лоток із варениками в морозилку, доки вони повністю не охолонуть. Уже через дві години вареники замерзнуть і стануть твердими, і тільки тоді їх можна буде покласти в пакет.

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