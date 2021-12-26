Як правильно підбивати підсумки року: чотири ключові поради

Яким би не був рік, але перед плануванням нового не зайвим буде підбити підсумки старого. Але як це почати робити і на що звернути увагу – читайте далі.

2021 рік був не менш складним за попередній, але навіть у ньому були хороші моменти та досягнення. Тому перед тим, як почати будувати плани на майбутнє, не зайвим буде оцінити і фундамент для нього, тобто підбити підсумки цього року. Тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіли, як правильно оцінювати рік, який минає.

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​​Як правильно підбивати підсумки року

1. Складіть список досягнень за рік. Спробуйте згадати та занотувати 20 ключових досягнень з різних сфер життя (від особистого до відпочинку, кар'єри та фінансів).

2. Визначте, на що ви витрачали найбільше уваги та часу. Можливо, у якихось сферах ви надто мало працювали, тож це можна виправити у новому році. Дуже важливо підтримувати баланс.

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3. Складіть список подяк. Обов'язково пригадайте всіх людей, яким є за що сказати "дякую". Ну і не забудьте озвучити чи хоча б написати їм це просте, але дуже важливе слово.

4. Згадайте і те, що не вдалось. Зафіксуйте на папері: незавершені справи, невиконані обіцянки, нереалізовані плани. Таким чином ви зрозумієте, чи змінились пріоритети, чи потрібно винести якісь справи на наступний рік.

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