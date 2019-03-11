Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима

  • 37
Постійний зимовий режим не дає надходити свіжому повітрю - фото 1
Постійний зимовий режим не дає надходити свіжому повітрю / teplodoma

Режим літо/зима на пластикових вікнах: те, про що багато хто навіть не здогадується, і як правильно це зробити.

Розповідаємо про сезонні режими пластикових вікон. Дивно, але зазвичай про можливості пластикового вікна майстери з установки нічого не кажуть.

І ще: Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей

На вікні є круглі отвори (цапфи або ексцентрики), які регулюють режим (ступінь притиску стулки до рами). Якщо у вас стоїть літній режим, то взимку може дути. А постійний зимовий режим не дає надходити свіжому повітрю. Тому треба знайти всі ексцентрики і повернути їх в одному положенні. Розглянемо ще один варіант. На деяких ексцентриках є точки або насічки. Вам допоможе розібратися картинка:

Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима - фото 313455

Читайте також: Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1715
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 391
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1303489
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл