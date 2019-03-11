Як правильно перевести пластикові вікна у режим літо/зима

Режим літо/зима на пластикових вікнах: те, про що багато хто навіть не здогадується, і як правильно це зробити.

Розповідаємо про сезонні режими пластикових вікон. Дивно, але зазвичай про можливості пластикового вікна майстери з установки нічого не кажуть.

І ще: Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей

На вікні є круглі отвори (цапфи або ексцентрики), які регулюють режим (ступінь притиску стулки до рами). Якщо у вас стоїть літній режим, то взимку може дути. А постійний зимовий режим не дає надходити свіжому повітрю. Тому треба знайти всі ексцентрики і повернути їх в одному положенні. Розглянемо ще один варіант. На деяких ексцентриках є точки або насічки. Вам допоможе розібратися картинка:

Читайте також: Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону