Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв

Патрульна поліція Україна склала корисну інструкцію для водіїв, як убезпечити автомобіль від самовільного руху. Збережіть собі цю пам'ятку та запам'ятайте прості лайфхаки, щоб уникнути неприємних ситуацій на дорозі.

У поліції нагадали, що, відповідно до п. 15.12 Правил дорожнього руху України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху.

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До вашої уваги основні рекомендації, як убезпечити автомобіль від самовільного руху, а водіїв – від небажаних наслідків такої некерованої поїздки.

Як правильно і безпечно паркуватись:

На спусках і підйомах , де спосіб поставлення не вказаний, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини , а на ділянках, де допускається паркування уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху;

, де спосіб поставлення не вказаний, транспортні засоби необхідно ставити , а на ділянках, де допускається паркування уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху; Користуйтесь стоянковою гальмівною системою ( ручним гальмом ), навіть коли залишаєте свій автомобіль на рівній ділянці дороги;

), навіть коли залишаєте свій автомобіль на рівній ділянці дороги; Коли паркуєтесь на значному схилі, доцільно підкладати під колеса противідкотні упори ;

; Якщо в автомобілі автоматична коробка передач – не забувайте увімкнути режим "паркінг", а якщо ручна – поставити автомобіль на передачу.

Кожний водій сам обирає для себе достатній рівень заходів, які він вживає для недопущення самовільного руху свого автомобіля, але краще їх вжити більше, ніж потрапити у ситуацію, коли їх виявилось недостатньо.

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