Hyundai показали новий шикарний кросовер Tucson

До кінця року ми побачимо новий кросовер Hyundai Tucson четвертого покоління і дізнаємося всі подробиці про нього. Наразі ж є можливість вивчити доволі правдоподібний варіант дизайну.

Художник підготував свій погляд на зовнішність компактного кросовера, але заснував свою роботу на шпигунських фото і на дизайні торішнього концепту Hyundai Vision T.

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Саме цей прототип є передвісником нового Hyundai Tucson 2021 модельного року. Автомобіль отримає складний рельєф кузовних панелей, а незвичайне штампування з боків (на дверях і крилах) зроблять його схожим на Lamborghini Urus. Спереду з'явиться велика решітка з незвичайним малюнком і вузькі фари. При цьому світлотехніка є дворівневою.

Силует стане трохи динамічнішим, а дах візуально "від'єднають" від кузова: дуже актуальний прийом в автомобільному дизайні, особливо у випадку кросоверів. Задні ліхтарі отримають абсолютно нову форму і будуть з'єднані тонкою світлодіодним смужкою.

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