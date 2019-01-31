Названий найбільший виробник авто в світі

Volkswagen утримує перше місце в світі третій рік поспіль / Carrrs

Компанія-рекордсмен випередила конкурентів на 200 тисяч машин.

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG став найбільшим в світі виробником автомобілів за підсумками 2018 року, випустивши 10,8 млн машин!

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Відзначається, що Volkswagen утримує перше місце в світі третій рік поспіль. Крім однойменного бренду, німецькому автоконцерну належать марки легкових автомобілів Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоцикли Ducati, вантажівки MAN, Scania і Volkswagen Commercial.

Названий найбільший виробник авто в світі

На другому місці за підсумками 2018 року – японська Toyota. Компанія відзвітувала про зростання продажів на 2% в минулому році – до 10,6 млн автомобілів. Цей показник також враховує продаж брендів Daihatsu і Hino. Ще один японський автовиробник – Nissan Motor Co. – в 2018 році реалізував 5,65 млн машин.

Toyota

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