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Як правильно очистити організм: поради від Супрун

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Як очистити організм від шлаків - фото 1
Як очистити організм від шлаків / 24news

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як правильно очистити організм від шлаків. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що в очищенні організму можуть допомогти не соки, клізми і рис, а голодування. За словами в.о. міністра, саме голодування активує аутофагію – дослівно, "самопоїдання". Цей процес в тілі постійний, але слабкий.

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Користь аутофагії полягає, зокрема, в тому, що вона допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Крім того, періодичне голодування сприяє нормалізації ваги і балансу холестерину.

"Для кращого запуску аутофагії голодування повинне тривати впродовж 18-24 годин. Тобто для "очищення клітин від шлаків" необхідно робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти тільки в певний період дня: наприклад, з 11:00 до 18:00 – але не постійно! Іншими шляхами "обмеження калорій" є підхід, коли ми харчуємося, як зазвичай, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5х2, коли ми п'ять днів їмо, як завжди, і два дні споживаємо не більше ніж 500-600 ккал", – пояснила Супрун.

Варто відзначити, що періодичне голодування можна практикувати не всім. Краще утриматися від такої практики людям, які "заїдають стрес". Крім того, не варто відразу голодувати і тренуватися, не рекомендується голодувати вагітним жінкам, також взагалі несумісні діабет другого типу і голодування.

Супрун порадила привчати організм до регулярних постів, якщо немає протипоказань, дотримуватися режиму харчування і відмовитися від перекусів і солодощів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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