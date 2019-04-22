Уляна Супрун розповіла, як відновити нервові клітини

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала черговий міф. Вона запевнила, що нервові клітини можна відновити, адже нові нейрони народжуються з різною інтенсивністю. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами фахівця, стрес не вбиває нейрони, але може тимчасово скоротити об’єм мозку.

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У людей процес утворення нових нейронів найінтенсивніший в дитинстві. При цьому нейрони гинуть перш за все не через стрес, а через неправильне харчування, алкоголь, вихлопні гази, нестачу руху, і навіть навчання і спілкування, – пояснила Супрун.

Також Супрун додала, що реакція на стрес допомагає нам переживати важкі часи, пристосовуватися, мобілізуватися і швидко вчитися. У приклад вона навела результати недавнього дослідження мозку людей, які заповідали свої тіла після смерті дослідним центрам. Так, було виявлено, що після 80 років у людей, які курили і померли від раку, в гіпокампі (частина мозку, яка має рішуче значення для довгострокової пам'яті) не припиняли утворюватися нові нейрони.

Щоб стимулювати утворення нових нейронів і підтримувати здорову роботу мозку Супрун порадила займатися спортом, правильно харчуватися і жити активним соціальним життям.

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