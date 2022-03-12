Як правильно обробити рану: пояснення від МОЗ

Варто вміти надавати собі первинну домедичну допомогу. Зокрема, правильно обробляти рани.

На жаль, під час війни не виключений травматизм. Тож варто розуміти, як правильно обробляти рани. Візьміть на озброєння поради від МОЗ.

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Передовсім, у МОЗ закликають спочатку оглянути рану.

Якщо масивна зовнішня кровотеча, то:

зупиніть кровотечу за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку;

якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) й еластичний чи простий бинт.

Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко видалити – зробіть це.

Виконуючи перев'язки у наступні дні, обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з таких препаратів:

хлоргексидин біглюконат,

повідон-йод,

70% розчин етанолу.

У МОЗ наголошують, що антисептик не повинен потрапляти у саму рану. Це дуже важливо, адже ви можете власноруч спровокувати хімічний опік.

Також постраждалому або собі можна давати знеболювальне, якщо у цьому є потреба.

Якщо ж рана велика або викликає занепокоєння та не загоюється – зверніться до лікаря. Це дозволить уникнути проблем у майбутньому. Бережіть себе та будьте здоровими. І пам'ятайте, що базові знання домедичної допомоги можуть врятувати вам життя.

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