Експерт розповів, як правильно прогрівати автомобіль взимку

Багато власників автомобілів вже замислюються про прихід холодів. Відразу стають актуальними питання: як правильно прогрівати автомобіль при мінусовій температурі? Скільки треба часу, щоб прогріти авто?

Отже, давайте розглянемо питання прогріву двигуна і розберемося скільки часу потрібно для прогріву мотора.

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Навіщо треба прогрівати двигун? І чи можна не прогрівати двигун?

Деякі автомобілісти підтримують ідею прогріву двигуна перед рухом, бо холодний, непрогрітий двигун при звичайних режимах роботи піддається підвищеному зносу. Але є і прихильники прогріву двигуна під час руху, пояснюючи це тим, що так двигун швидше прогріється і вийде на оптимальний режим роботи, до того ж паливо, яке буде витрачено піде на вже пройдену відстань, тут ще й економія вимальовується. Як же правильно прогрівати двигун?

Так, сучасні автомобілі обладнані більш актуально, з'явилася система уприскування і електроніка, яка регулює роботу двигуна в залежності від змінних параметрів. Але все ж. Для початку прогрійте автомобіль (до робочої температури 60-90 градусів) протягом 3-5 хвилин і вирушайте в дорогу, поступово збільшуючи навантаження на двигун. До цього треба звикнути, чим краще ви ставитеся до вашого автомобіля, тим довше він вам прослужить.

Як дізнатися, що двигун прогрітий?

Двигун має встановлений діапазон температур режиму роботи двигуна. Безпечна, оптимальна і робоча температура двигуна становить 90 градусів Цельсія.

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