Як правильно обрати своє хобі: три правила

Визначитися з вибором улюбленого заняття допоможуть сучасні методики. Вони пояснюють, як вибрати хобі – і отримувати від нього задоволення.

Як придумати собі хобі? "Придумати" – не зовсім правильне слово. Хобі потрібно відшукати... в самому собі: якщо не можете придумати собі хобі, згадайте, що найбільше подобалося в дитинстві. Любили шити вбрання лялькам? Візьміть журнал з викрійками і змайструєте що-небудь для себе. Подобалося доглядати за тваринами? Заведіть для початку кілька папужок. Малювали в школі стінгазети? Спробуйте знову взяти в руки фарби і пензель!

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Ще один спосіб відшукати заняття до душі – змавпувати. Озирніться довкола, подивіться, чим у вільний час займаються родичі, друзі, колеги. Послухайте їх історії: можливо, ви заразитеся чиїмось ентузіазмом і спробуєте себе в новій для себе іпостасі: беріть приклад з інших. Можливо, чиєсь швидкоплинне захоплення стане вашим хобі на все життя!

Третій спосіб дізнатися про своє хобі – включити фантазію. Уявіть себе абсолютно щасливою людиною, у якої є все, що треба. Чим ви займаєтеся при цьому? Співаєте? Чи граєте на музичних інструментах? А може, цілодобово проводите час в гаражі, копаючись у нутрощах автомобіля (хобі ж бувають різні): не бійтеся мріяти.

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