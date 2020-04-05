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Як правильно носити медичну маску та рукавиці: рекомендації від МОЗ
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У Центр громадського здоров'я МОЗ нагадали українцям про правила використання рукавичок та медичних масок. Як їх одягати та знімати, щоб таких захист був ефективним, – читайте далі.
На офіційній сторінці Центру громадського здоров'я в соцмережі Facebook поділились важливою інформацією про експлуатацію масок та рукавиць.
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"Неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується", – наголошують фахівці.
Як одягати маску:
- Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикрила ніс та рот, а також носову пластину.
- Маску варто змінювати, як тільки вона стала вологою.
- Маску потрібно змінювати щочотири години.
Як правильно знімати маску: не торкаючись до зовнішньої поверхні, просто знімайте за губки та одразу викидайте.
Що не можна робити з маскою:
- Доторкатись до зовнішньої частини маски руками. Якщо це трапилось, то продезінфікуйте руки.
- Не використовуйте маску повторно
- Не користуйтесь марлевими масками, адже вони не мають такого рівня захисту.
Коли потрібно вдягати рукавички:
- Існує передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;
- Існує є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;
- Під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими;
- Рукавиці надягають насамкінець після усіх інших засобів індивідуального захисту.
Як правильно знімати рукавички:
- Зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;
- Тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;
- Просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.
Що не можна робити з рукавичками:
- Не варто мити чи дезінфікувати;
- Не можна використовувати повторно.
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