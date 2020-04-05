Як правильно носити медичну маску та рукавиці: рекомендації від МОЗ

У Центр громадського здоров'я МОЗ нагадали українцям про правила використання рукавичок та медичних масок. Як їх одягати та знімати, щоб таких захист був ефективним, – читайте далі.

На офіційній сторінці Центру громадського здоров'я в соцмережі Facebook поділились важливою інформацією про експлуатацію масок та рукавиць.

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"Неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується", – наголошують фахівці.

Як одягати маску:

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикрила ніс та рот, а також носову пластину.

Маску варто змінювати, як тільки вона стала вологою.

Маску потрібно змінювати щочотири години.

Як правильно знімати маску: не торкаючись до зовнішньої поверхні, просто знімайте за губки та одразу викидайте.

Що не можна робити з маскою:

Доторкатись до зовнішньої частини маски руками. Якщо це трапилось, то продезінфікуйте руки.

Не використовуйте маску повторно

Не користуйтесь марлевими масками, адже вони не мають такого рівня захисту.

Коли потрібно вдягати рукавички:

Існує передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;

Існує є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

Під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими;

Рукавиці надягають насамкінець після усіх інших засобів індивідуального захисту.

Правила використання масок і рукавиць

Як правильно знімати рукавички:

Зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;

Тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

Просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Що не можна робити з рукавичками:

Не варто мити чи дезінфікувати;

Не можна використовувати повторно.

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