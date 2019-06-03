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Як правильно носити білі кросівки у 2019 році

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Кросівки пасують майже до будь-якого одягу - фото 1
Кросівки пасують майже до будь-якого одягу / Fastbox

Якщо ви досі у пошуку класного літнього взуття, якщо шукаєте, щоб було легко, комфортно і стильно – обирайте білі кросівки.

З джинсами. Тут ніякої Америки ми вам не відкриємо: всі носили, носять і будуть носити кросівки з джинсами. Просто поставте собі галочку, що біле взуття особливо стильно виглядає з денімом.

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З комбезом. Комбінезон у світлі теплих днів набирає все більшої популярності. І чому б не додати до цього ультрамодний варіант: білі кроси? Звісно так. Сміливо додаємо, і радіємо результату.

Як правильно носити білі кросівки у 2019 році - фото 331657

З легким платтям. Не тільки з легкою сукнею, а й навіть футляром, як носять європейські блогери. А, якщо у вашого примірника є принт, ще краще. Бажано квітковий. І нехай хтось насмілиться сказати, що тут щось недоречно.

З брючним костюмом. Довший час кросівки і штани були якщо не ворогами, то, м'яко кажучи, недоброзичливцями. А вони взяли і потоваришували у 2019 році! І дуже круто, між іншим, вийшло. Тому, користуйтеся на здоров'я!

Як правильно носити білі кросівки у 2019 році - фото 331659

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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