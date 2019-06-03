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Сексуальна гравець у покер показала ідеальне фото в бікіні (18+)
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Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд знову розбурхала мережу своїми апетитними формами. Дівчина знайшла ідеальний ракурс, щоб показати звабливу фігуру. Тут спекотно!
35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться яскравим фото подорожей та себе у мінімальній кількості одягу. І це не дивно, адже форми білявки можуть відволікти не лише її підписників, яких вже більше як 9 мільйонів, а й найдосвідченіших суперників у покері.
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Нещодавно Сара нагадала, що літо - пора купальників, тому похизувалась фігурою у леопардовому бікіні посеред лісу. До того ж, модель обрала цікавий ракурс, використавши дзеркало.
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