Як правильно нагострити ножі у домашніх умовах

Щоб приготування їжі було зручним, ножі мають бути добре заточені. Якщо у вас є спеціальний прилад для цього, сміливо можете його викинути.

Сьогодні придбати якісний точильний камінь не так вже й просто. Раніше їх можна було просто купити в магазині. Зараз знайти такий камінь важко.

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Такі камені відрізняються один від одного ступенем грубості. Якщо камінь жорсткий, то він буде точити ножі дуже гостро. Але для використання в побуті можна купити брусок середньої жорсткості.

Всі кухонні ножі, які є у продажу, вже мають фабричну заточку. Як правило, вам потрібно буде лише підтримувати гостроту кромки. Щоб впоратися з цим завданням, необхідно розуміти, під яким кутом розташовується ріжуча кромка. В процесі заточки цього кута слід дотримуватися.

Для ефективного заточування будь-якого кухонного ножа необхідно знати, як правильно здійснювати рухи. Рука повинна рухатися дугоподібно в момент, коли камінь і лезо стикаються. Щоб добре заточити кухонний ніж, необхідно навчитися робити ці дугоподібні рухи, і при цьому дотримуватися кута заточки. Щоб зберегти потрібний нахил, спочатку можна підкладати монетку під лезо ножа. Згодом у монеті вже не буде необхідності.

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