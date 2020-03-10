Ці продукти допоможуть організму чинити опір коронавірусу

Щоб зменшити ризик захворювання коронавірусом, необхідно вживати продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему.

Різнокольорові овочі. Їх пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) мають антиоксидантні властивості, що ефективно працюють на зміцнення організму.

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Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, броколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Продукти з вітаміном С. Він має безліч корисних функцій, в тому числі допомагає запобігти або вилікувати основні інфекції. Потрібно вживати лимони, апельсини, болгарський перець, капусту, яблука.

Куркума. Її основний компонент куркумін вважається потужним імунним підсилювачем, діє як протизапальний засіб.

Імбир. Гінгерол, активна речовина продукту, зменшує запалення, хронічний біль, біль в горлі.

Пребіотики і пробіотики. Отримання хорошої добової дози вкрай важливе для підтримки здорової імунної системи. Пребіотики є в продуктах, багатих на клітковину, фруктах, овочах, цілісному зерні.

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