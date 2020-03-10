Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Ці продукти допоможуть організму чинити опір коронавірусу

  • 182
Імунітет - фото 1
Імунітет / medialeaks

Щоб зменшити ризик захворювання коронавірусом, необхідно вживати продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему.

Різнокольорові овочі. Їх пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) мають антиоксидантні властивості, що ефективно працюють на зміцнення організму.

І ще: Як правильно продезінфікувати смартфон

Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, броколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Продукти з вітаміном С. Він має безліч корисних функцій, в тому числі допомагає запобігти або вилікувати основні інфекції. Потрібно вживати лимони, апельсини, болгарський перець, капусту, яблука.

Куркума. Її основний компонент куркумін вважається потужним імунним підсилювачем, діє як протизапальний засіб.

Імбир. Гінгерол, активна речовина продукту, зменшує запалення, хронічний біль, біль в горлі.

Пребіотики і пробіотики. Отримання хорошої добової дози вкрай важливе для підтримки здорової імунної системи. Пребіотики є в продуктах, багатих на клітковину, фруктах, овочах, цілісному зерні.

Ці продукти допоможуть організму чинити опір коронавірусу - фото 391218

Читайте також: Розвінчані популярні міфи про коронавірус

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 7716
Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
  • Вчора, 12:00
  • 1199
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2155486
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Коронавірус