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Як правильно лікувати укуси комарів без аптечних засобів

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Як правильно лікувати укуси комарів - фото 1
Як правильно лікувати укуси комарів / pexels

Всі знають, наскільки неприємні комарині укуси. Якщо ви втомилися чухатися і страждати, а всі засоби не допомагають? Ми підготували перелік народних засобів, які відмінно справляються з укусами комарів.

Вода з милом

Не розчісуйте укус! Насамперед промийте його прохолодною водою з милом. Розчісування тільки посилить подразнення і може занести інфекцію.

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Крижаний компрес

Невипадково лід радять прикладати до запалених місць – це допомагає. Лід уповільнює алергічну реакцію і викликає оніміння нервових закінчень, що передають свербіж. Гістаміни виділяються при реакції на укус, що викликає свербіж, почервоніння і набрякання. Крижаний компрес допоможе зняти цю реакцію.

Як правильно лікувати укуси комарів без аптечних засобів - фото 339109
Каламін-лосьйон

Каламін – це суміш окису цинку і окису заліза, яка охолоджує шкіру і знімає свербіж. Каламін-лосьйон продається в аптеках.

Вівсянка

Так-так, вівсяна каша діє як засіб від укусів! Нанесіть вівсяну масу прямо на місце укусу, щоб зняти свербіж і запалення. А якщо вас покусали з ніг до голови, спробуйте прийняти вівсяну ванну.

Мед

Якщо вам потрібно швидко вгамувати свербіж, біжіть на кухню. Мед – це натуральний засіб, що сприяє загоєнню ран і відмінно допомагає від комариних укусів.

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Джерело: theactivetimes
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