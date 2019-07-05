Дівчина перевіряла на собі автозасмагу і дуже про це пошкодувала

Ось, чому треба бути обачними з автозасмагою / instagram

Люсі Реглер радить всім двічі подумати, перш ніж купувати автозасмагу. Її неприємний досвід говорить сам за себе.

21-річна британка Люсі Реглер купує нову продукцію, перевіряє на собі, розповідаючи згодом про її позитивні і негативні сторони. Але, як і у всіх людей, у Люсі трапляються провали, найяскравіший з яких стався не так давно.

І ще: Голе тіло: жінка неправильно одягла купальник і розкритикувала бренд

Дівчину разом з її хлопцем запросили на урочистість, для якого треба виглядати відповідно. Тому Люсі вирішила попрацювати над собою, надавши своєму тілу більше засмаги. За кілька днів до вечірки, Люсі намазала куплений нею крем, але через добу ніякого результату не побачила, через що вирішила повторити процедуру.

Вдруге крем лягав жахливо і нерівномірно, деякі ділянки шкіри і залишилися без єдиної краплі засмаги. Люсі спробувала виправити ситуацію в душі, але ні гаряча вода, ні мило, ні мочалка ніяк не допомогли. Найбільше крему дісталося рукам Люсі, зробити з цим нічого не вийшло. Друзі не впізнали дівчину, коли та стала розсилати їм свої нові фото, не вірячи в те, що таке могло статися!

На ділі ж, Люсі прочитала важливий момент в інструкції про те, що перед використанням крему, шкіру треба обробити ще одним засобом. Така помилка дорого обійшлася дівчині. До свята її бойове розфарбовування, звичайно ж, нікуди не зникло, тому Люсі довелося замазувати все тональним кремом...

Читайте також: Дівчина три роки носила дреди, а потім вирішила їх розплутати