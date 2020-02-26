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Як правильно користуватися антисептиками: поради лікарів
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Вважається, що дезінфікуючі засоби для рук вбивають віруси і бактерії, які потенційно можуть викликати захворювання. Але це працює, якщо ви використовуєте засоби гігієни правильно.
Хенрік Габріель, біолог і науковий керівник Гамбурзького інституту гігієни та мікробіології Brill und Partner пояснює, як оптимально дезінфікувати руки.
До теми: Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
При використанні дезинфікуючого засобу для рук на спиртовій основі правильна кількість відіграє вирішальну роль. Причому, тільки там, де ви наносили гель, він може працювати.
Якщо ви наносили надто мало засобу, він випаровується надто швидко. Це й стає причиною того, що ви дезінфікуєте руку лише частково. Також варто звернути увагу на те, скільки часу потрібно засобу для того, щоб він почав свою дію.
Дозування і час впливу можуть варіюватися у залежності від виробника. Варто подивитися інструкцію із застосування. Зазвичай там говориться, як саме ви повинні використовувати продукт.
Спиртовмісні гелі приносять користь не всім. Наукові дослідження показують, що хоча дезінфекція рук є необхідністю для лікарів, ви можете ефективно мити руки в закритому приміщенні звичайним милом. Якщо ви погано намилюєте руки і тримайте їх під струменем води ненадовго, ви не захищаєте себе від інфекцій.
Мило повинно бути у руках щонайменше 30 секунд. Потрібно ретельно вимити і висушити їх. Натомість, бактерії краще розмножуються на вологій шкірі, – рекомендує експерт з гігієни.
Для цього достатньо pH-нейтрального мила. Зловживати антибактеріальним милом не слід, адже воно може "вбити" ваш природний захист.
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