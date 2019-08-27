Як правильно копати картоплю: 5 порад медиків

Сезон копання картоплі в Україні продовжується, тому медики нагадали прості правила цієї нелегкої справи. Навіть робота на городі потребую уважного ставлення до свого здоров'я.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись на своїй сторінці в соцмережі Facebook важливою та корисною інформацією. Цього разу вона розповіла, як безпечно копати картоплю. Забудьте про жарти і запам'ятайте ці прості правила.

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Як правильно копати картоплю без шкоди для здоров'я:

Побережіть поперек. Робота на городі дає сильне навантаження на спину та поперек, а також розтягує підколінні зв'язки. Тому медики радять прогинатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (для цього достатньо взятися за ступню та підтягнути ноги до сідниць), тобто навантажувати протилежні групи м'язів. Також не забувайте тримати поперек у теплі.

Робота на городі дає сильне навантаження на спину та поперек, а також розтягує підколінні зв'язки. Тому медики радять прогинатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (для цього достатньо взятися за ступню та підтягнути ноги до сідниць), тобто навантажувати протилежні групи м'язів. Також не забувайте тримати поперек у теплі. Якщо вам складно нахилятися, то можна підстелити щось під коліна, а також користуватися наколінниками.

Не забувайте копати картоплю правильно

Працюйте в рукавицях. Так ви захиститесь і від бруду, і від можливих поранень. Краще обирати міцні рукавиці, які допоможуть уникнути порізів.

Так ви захиститесь і від бруду, і від можливих поранень. Краще обирати міцні рукавиці, які допоможуть уникнути порізів. Водний баланс, захист від сонця та здоровий глузд. Не забувайте пити воду, захищатись від ультрафіолету та не намагайтесь викопати всю картоплю за один підхід чи за вихідні. За словами медиків, чим менша у вас ділянка, тим краще для здоров'я.

Не забувайте пити воду, захищатись від ультрафіолету та не намагайтесь викопати всю картоплю за один підхід чи за вихідні. За словами медиків, чим менша у вас ділянка, тим краще для здоров'я. Пам'ятайте про щеплення від правця та дифтерії. Вже з 16 років потрібно кожні 10 років повторно робити вакцинацію. Не забувайте, що збудник правця живе у землі і може заразити людину, якщо під час копання вона поранилась.

Копання картоплі не має шкодити здоров'ю

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