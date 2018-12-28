Ось чому варто регулярно пити ромашковий чай

Чай з ромашки не тільки популярний і смачний напій, але ще і може замінити ліки. Ось 5 причин регулярно пити цей запашний чай.

1. Якість сну. Ромашка володіє деякими унікальними властивостями, що підвищують якість сну. Ця рослина містить апігенін – антиоксидант, що прив'язується до певних рецепторів в мозку, які забезпечують сонливість та знижують прояви безсоння. Дослідження підтвердили, що чай з ромашки може бути ефективним засобом підвищення якості та тривалості сну.

І ще: Названо продукти, які категорично не підходять для вечері

2. Травна система. Від нормальної роботи травної системи залежить все здоров'я загалом. Деяка кількість досліджень дозволяє припустити, що ромашка покращує травлення завдяки зниженню ризику певних шлунково-кишкових розладів. Зокрема, чай на основі цієї рослини захищав лабораторних мишей від діареї, що пояснювалося його протизапальною дією.

3. Захист від раку. У ромашці містяться антиоксиданти, які знижують ймовірність розвитку певних видів раку. Зокрема, під час лабораторних досліджень було доведено, що апігенін бореться зі злоякісними клітинами, і особливо тими, які розвиваються у грудях, травній системі, на шкірі, в передміхуровій залозі та матці. Крім того, чай на основі ромашки зменшував ризик раку щитоподібної залози.

Ромашковий чай принесе неабияку користь організму / Cycling

4. Захист від діабету. Вживання чаю з ромашкою дозволяє зменшити рівень цукру в крові. Напій має протизапальну дію, що запобігає пошкодженню клітин підшлункової залози, які виникають у той момент, коли рівень цукру хронічно підвищений. А від здоров'я цієї залози залежить виробництво інсуліну, що видаляє цукор з крові. Іншими словами, чай з ромашкою захищає від діабету.

5. Здоров'я серця. Ромашковий чай містить флавони – різновид антиоксидантів. У них є потенціал у справі зниження рівня артеріального тиску і холестерину – ці показники важливі для здоров'я серця.

Читайте також: Ці напої корисно пити зранку