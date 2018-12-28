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Ось чому варто регулярно пити ромашковий чай
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Чай з ромашки не тільки популярний і смачний напій, але ще і може замінити ліки. Ось 5 причин регулярно пити цей запашний чай.
1. Якість сну. Ромашка володіє деякими унікальними властивостями, що підвищують якість сну. Ця рослина містить апігенін – антиоксидант, що прив'язується до певних рецепторів в мозку, які забезпечують сонливість та знижують прояви безсоння. Дослідження підтвердили, що чай з ромашки може бути ефективним засобом підвищення якості та тривалості сну.
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2. Травна система. Від нормальної роботи травної системи залежить все здоров'я загалом. Деяка кількість досліджень дозволяє припустити, що ромашка покращує травлення завдяки зниженню ризику певних шлунково-кишкових розладів. Зокрема, чай на основі цієї рослини захищав лабораторних мишей від діареї, що пояснювалося його протизапальною дією.
3. Захист від раку. У ромашці містяться антиоксиданти, які знижують ймовірність розвитку певних видів раку. Зокрема, під час лабораторних досліджень було доведено, що апігенін бореться зі злоякісними клітинами, і особливо тими, які розвиваються у грудях, травній системі, на шкірі, в передміхуровій залозі та матці. Крім того, чай на основі ромашки зменшував ризик раку щитоподібної залози.
4. Захист від діабету. Вживання чаю з ромашкою дозволяє зменшити рівень цукру в крові. Напій має протизапальну дію, що запобігає пошкодженню клітин підшлункової залози, які виникають у той момент, коли рівень цукру хронічно підвищений. А від здоров'я цієї залози залежить виробництво інсуліну, що видаляє цукор з крові. Іншими словами, чай з ромашкою захищає від діабету.
5. Здоров'я серця. Ромашковий чай містить флавони – різновид антиоксидантів. У них є потенціал у справі зниження рівня артеріального тиску і холестерину – ці показники важливі для здоров'я серця.
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