Як правильно харчуватися в дорозі

Коли вирушаєте у подорож, слід заздалегідь продумати свій раціон. А ці прості поради дуже вам у цьому допоможуть!

Уникайте фастфуду

Найчастіше подорож тісно пов'язана з харчуванням на заправках або в придорожніх кафе, де часто подають жирну і шкідливу їжу: чипси, сухарики, вафлі, бургери, картопля фрі, солодка газована вода. Це смачно, але абсолютно не корисно.

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Альтернатива перекусам

На самому початку подорожі можна перекушувати натуральними йогуртами, нежирними і без добавок. За бажанням додайте туди ягід або фруктів. Але пам'ятайте, що йогурт продукт швидкопсувний, тому не зволікайте з його вживанням.

Не спокушайтеся

Тримайте себе в руках. Не спокушайтеся на смачні і апетитні "картинні" бургери або ароматну випічку. Побільше відволікайтеся і пам'ятайте, заради чого ваше харчування правильне. Напевно, у вас є свої секрети, як мотивувати себе триматися.

Упаковуйте правильно

Щоб уникнути псування продуктів, зберігайте їх правильно і підберіть потрібну упаковку. Це може бути фольга, харчова плівка, пластиковий контейнер з кришкою. Для овочів і фруктів можна обмежитися пакетами. Розділіть їжу на порції і упакуйте кожну окремо.

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