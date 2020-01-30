Як правильно грати у камінь-ножиці-папір: кумедне відео з татусем

У мережі набуває популярності веселе відео з грою у камінь-ножиці-папір та борошном у виконанні татуся і доньки. Хтось вже вручив цьому чоловікові премію батька року і генія у креативності.

На платформі Reddit користувач з ніком Yogashi поділився кумедним записом, на якому батько і донька грають у незвичайну гру камінь-ножиці-папір, де аутсайдер занурює обличчя у борошно. За короткий час допис зібрав понад 89 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів, адже такий креатив добряче потішив користувачів.

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До того ж, родзинкою стала реакція дівчинки на свій перший програш, адже за мить її обличчя змінює емоції з люті на щастя і навпаки. Якщо ви хочете урізноманітнити традиційну гру дитинства, яку ще називають Чу-Ва-Чі або Ю-Зе-Фа, то готуйте борошно :)

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