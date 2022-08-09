Як правильно годувати їжачків – поради від КМДА

Протягом другої половини літа у парках і скверах містяни помічають все більше їжаків. Проте не варто поспішати годувати їх хлібом, солодощами чи молоком. Читайте далі та дізнайтеся, чим можна годувати їжаків!

На офіційному сайті КМДА з'явилася інформація від Ганни Свириденко, місцевої депутатки. Вона закликала тих, хто хоче нагодувати диких їжаків, дотримуватись чітких правил. Це важливо, щоб не нашкодити тваринам, адже неправильний раціон може нести загрозу здоров'ю їжаків.

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Чому їжаки стають помітними саме у цей період? Дорослі їжаки навчають маленьких полювати, тому виводять їх зі схованки. Тому власники тварин повинні бути обачні, щоб домашні улюбленці не покололися.

Люди, які все ж бажають наблизитись до їжаків та їх нагодувати, мають дотримуватись певних правил, а саме – не годувати їх хлібом, солодощами, особливо молоком, яке може викликати отруєння. Пригощати їжаків можна сирим або вареним м'ясом, паштетом для котів або зоофобусами", – поділилася Ганна Свириденко.

Якщо ви бачите, що їжак застряг чи впав, то допоможіть йому або зверніться до фахівців.

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