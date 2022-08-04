Пивоварна корпорація Heineken випустила кросівки на пивній підошві

Дизайн незвичного взуття від Heineken повністю говорить про приналежність до пивної культури. Не лише пиво у підошві, але й вбудована відкривачка. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо пивного взуття!

Відтепер поціновувачі цікавинок матимуть шанс заволодіти особливим взуттям, яке буквально змусить їх ходити по пиву. Про це повідомили Heineken на своїй офіційній сторінці у соцмережі Твіттер.

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Такий дизайн буде доступний лише для 32 пар взуття – справжня лімітована колекція. Новинку випустять у Сінгапурі в четвертому кварталі 2022 року.

"Пиво для підошви. Розроблено у співпраці з відомим дизайнером взуття Домініком Чамброне, щоб відзначити гладкість Heineken Silver. Heinekicks – це не повсякденне взуття, але не щодня ви ходите по пиву", – йдеться в описі до цікавинки.

Beer for your sole



Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren't your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if — Heineken (@Heineken) August 2, 2022

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