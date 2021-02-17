Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя

Сьогодні, 17 лютого, в Європі відзначають День кота. З цієї нагоди ми зробили для вас підбірку кумедних картинок з вусатими та хвостатими. Ви впізнаєте себе на цих мемах!

Домашні улюбленці інколи переймають поведінку своїх господарів настільки, що стають схожими на людей. Зацініть ці емоції котів!

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Або вареник, але ж було дуже смачно:

Або відеорецепти, або "як зробити ремонт за 5 хвилин":

Кіт поганого не порадить:

Коли ранок не дуже добрий:

Який день, котра година, де я, хто я:

Меми в інтернеті – це важливо:

Не будьте жадібними:

Міг би й здогадатися:

Головне, ще більше не злити:

Ех, до весни ще трішки:

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