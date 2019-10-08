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Як правильно доглядати за волоссям восени
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Турбота про волосся не може обмежуватися використанням одних лише шампунів. Догляд за локонами – це багатоетапний процес, в якому треба враховувати різні дрібниці, а особливо восени.
Стрижка кінчиків. Літо і осінь – непростий період для наших локонів. Високі температури і відкритий вплив сонячних променів можуть негативно позначитися на стані волосся. Додамо сюди часте фарбування, фен, випрямлячі і зачіски.
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Як би вам не хотілося скоріше відростити волосся або зберегти його довжину, час від часу треба зрізати кінчики. Тим більше, що ця процедура лише прискорює зростання волосся.
Цілющі маски. Маски допоможуть повернути волоссю силу, красу, а також прискорити їх зріст. Ви можете використовувати готові маски або приготувати їх вдома. Однак треба пам'ятати про те, що домашні маски швидко псуються. Не зберігайте їх довго. Готуйте невелику кількість маски на один раз, використовуючи тільки найсвіжіші інгредієнти.
Вітамінні комплекси. Обов'язково вводьте у ваш раціон корисні для імунітету продукти. Однак не варто нехтувати і вітамінними комплексами. Порадьтеся з лікарем і підберіть оптимальні для вас мультивітамінні препарати. Вже через тиждень-другий ви помітите, що волосся стало менше випадати, повернувся блиск.
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