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Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками

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як використовувати кухонну губку - фото 1
як використовувати кухонну губку

У кожного вдома є губки, проте їх можна застосовувати не лише за прямим призначенням. Ми підготували для вас цікаві способи та корисні лайфхаки з губками.

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Розмістіть губки в нижній частині холодильника, щоб зберегти свіжі фрукти й овочі та допомогти їм залишатися такими довше. Губки всмоктуватимуть будь-яку небажану воду або іншу вологість.

Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340650

Використовуйте губку, щоб витягнути цвях без розмітки до стіни. Покладіть губку між стіною і молотком. Витягніть цвях, захищаючи стіну губкою від металу на молотку.

Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340643

Використовуйте губки, коли треба використовувати лопату або схожий інвентар. Оберніть губку у 2 різних місцях навколо ручки й закріпіть їх гумкою. Покладіть руки на губки й починайте роботу з лопатою. Це захистить руки від отримання пошкоджень.

Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340647
Зробіть пом'якшувач тканини. В контейнер додайте 1/2 склянки води та 1/2 склянки пом'якшувача тканини, перемішайте і покладіть губки. Дайте деякий час їм вбирати суміш. Щоб їх використовувати, витисніть надлишок пом'якшувача тканини назад у контейнер, вкиньте губку з мокрим одягом в сушарку й увімкніть. Коли губка висихає, то помістіть її в суміш для пом'якшення тканини – так, вона буде повторно використана.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340648
Зробіть місце для ювелірних виробів. Наведіть сережки на губку, якщо вони будуть бовтатися, проштовхніть їх наскрізь через губку і покладіть, якщо вони шпильки. Виріжте щілину лезом або ножицями, щоб зробити місце для кілець. Помістіть цю губку в контейнер або подарункову коробочку й ви готові до подорожі.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340649
Зробіть мильну губку. Відміряйте розмір мила на губці. Використовуйте лезо для різання губки. Переверніть губку назовні, де ви розріжте її так, щоб відступ вискочив і використовуйте ножиці, щоб вирізати центральну частину. Покладіть мило у відступ губки й помістіть у ваш душ або вашій ванній кімнаті.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340646
Щоб очистити вентилятор, потрібно розрізати шматочки губки. Це допоможе губці поміститися між рейками на вашому вентиляторі. Використовуйте губку, вологу або суху, пересувайте губку, щоб вона влазила між рейками.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340651
Допоможіть рослині зберегти воду та вологу, розмістивши спочатку губку в нижній частині квіткового горщика. Покладіть рослину на губку, а воду лийте як завжди. Губка допоможе зберегти частину вологи, яку потребує рослина, а також дасть трохи місця на дні для коренів.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340642
Наповніть губку водою, помістіть всередину мішечка і заморозиться. Відмінно використовувати як пакети для льоду або як холодні пакети для обіду.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340652
Помістіть губки біля основи клавіатури, щоб полегшити роботу зап'ясткам під час набору тексту.
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340644
Занурте губку в фарбу і використовуйте її для мистецтва – використовуйте їх для виготовлення форм для дітей, малювання на полотні, щоб прикрасити стіну вашої спальні та отримуйте задоволення. Розфарбуйте стіну, приміром!
Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками - фото 340645

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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