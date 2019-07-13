Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками

У кожного вдома є губки, проте їх можна застосовувати не лише за прямим призначенням. Ми підготували для вас цікаві способи та корисні лайфхаки з губками.

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Розмістіть губки в нижній частині холодильника, щоб зберегти свіжі фрукти й овочі та допомогти їм залишатися такими довше. Губки всмоктуватимуть будь-яку небажану воду або іншу вологість.

Використовуйте губку, щоб витягнути цвях без розмітки до стіни. Покладіть губку між стіною і молотком. Витягніть цвях, захищаючи стіну губкою від металу на молотку.

Використовуйте губки, коли треба використовувати лопату або схожий інвентар. Оберніть губку у 2 різних місцях навколо ручки й закріпіть їх гумкою. Покладіть руки на губки й починайте роботу з лопатою. Це захистить руки від отримання пошкоджень.

Зробіть пом'якшувач тканини. В контейнер додайте 1/2 склянки води та 1/2 склянки пом'якшувача тканини, перемішайте і покладіть губки. Дайте деякий час їм вбирати суміш. Щоб їх використовувати, витисніть надлишок пом'якшувача тканини назад у контейнер, вкиньте губку з мокрим одягом в сушарку й увімкніть. Коли губка висихає, то помістіть її в суміш для пом'якшення тканини – так, вона буде повторно використана.

Зробіть місце для ювелірних виробів. Наведіть сережки на губку, якщо вони будуть бовтатися, проштовхніть їх наскрізь через губку і покладіть, якщо вони шпильки. Виріжте щілину лезом або ножицями, щоб зробити місце для кілець. Помістіть цю губку в контейнер або подарункову коробочку й ви готові до подорожі.

Зробіть мильну губку. Відміряйте розмір мила на губці. Використовуйте лезо для різання губки. Переверніть губку назовні, де ви розріжте її так, щоб відступ вискочив і використовуйте ножиці, щоб вирізати центральну частину. Покладіть мило у відступ губки й помістіть у ваш душ або вашій ванній кімнаті. Щоб очистити вентилятор, потрібно розрізати шматочки губки. Це допоможе губці поміститися між рейками на вашому вентиляторі. Використовуйте губку, вологу або суху, пересувайте губку, щоб вона влазила між рейками. Допоможіть рослині зберегти воду та вологу, розмістивши спочатку губку в нижній частині квіткового горщика. Покладіть рослину на губку, а воду лийте як завжди. Губка допоможе зберегти частину вологи, яку потребує рослина, а також дасть трохи місця на дні для коренів. Наповніть губку водою, помістіть всередину мішечка і заморозиться. Відмінно використовувати як пакети для льоду або як холодні пакети для обіду. Помістіть губки біля основи клавіатури, щоб полегшити роботу зап'ясткам під час набору тексту. Занурте губку в фарбу і використовуйте її для мистецтва – використовуйте їх для виготовлення форм для дітей, малювання на полотні, щоб прикрасити стіну вашої спальні та отримуйте задоволення. Розфарбуйте стіну, приміром!

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