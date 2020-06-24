Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою

Цей метод сподобається тим, хто немає штопора під рукою

Наше життя просто обожнює підкидати нам сюрпризи. Іноді вони бувають ну не зовсім приємними, але нічого не вдієш. От, наприклад, під час романтичної вечері виявиться, що у вас немає штопора. Можна, звичайно ж відкрити вино методом Кузьми Скрябіна, але стін шкода.

Ми розповімо вам, як відкрити пляшку вина за допомогою запальнички. Вона, надіємось, у вас є.

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Нагадаємо, як пляшку вина відкривав неймовірний Кузьма Скрябін. Не повторюйте цього в домашніх умовах:

Як відкрити пляшку вина запальничкою

Зніміть фольгу. В першу чергу потрібно позбутися усього, що може спалахнути під час спроби відкрити пляшку за допомогою запальнички. Тому фольга, акцизна марка та інше не мають залишатися на пляшці. Візьміть пляшку під кутом 45 градусів. Можна і не чітко 45 градусів. Ніхто з транспортиром біля вас стояти не буде. Водіть полум'ям запальнички в тому місці, де має бути нижній край корка. Готово! Повітря між вином і корком нагріється, через що його буквально виштовхне зсередини. Після цього можете брати корок і легкими рухами викручувати його. Робіть це не надто агресивно, аби не зламати його.

P.S. газовий пальник краще не використовувати, адже є ймовірність, що пляшка трісне у ваших руках.

Маємо надію, що наша порада допоможе врятувати ваше романтичне побачення.

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