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Як правильний графік дня впливає на нашу уважність

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Учені рекомендують планувати свій особистий час - фото 1
Учені рекомендують планувати свій особистий час

Дітей слід привчати до стабільного розпорядку дня якомога раніше. Так вважають учені з Університету Олбані. Вони провели дослідження за участю 292 студентів і довели, що правильний розпорядок сильно відбивається на розумових здібностях людини.

Про результати наукової праці пише Medical Express.

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Учені опитали студентів і з'ясували, наскільки вони були організованими в дитинстві та підлітковому віці. Цікавило вчених все: від часу прийому їжі та режиму сну до участі молодих людей у ​​позакласних заходах, секціях і кількості друзів.

Планування часу позитивно впливає на продуктивність - фото 430768
Планування часу позитивно впливає на продуктивність

Як виявилося, організованість з самого дитинства допомагає людині освоювати навички. Наявність рутинних дій прискорює процес навчання та підвищує концентрацію. У майбутньому такі люди досягають значних успіхів. При цьому, почати вести облік витраченого на різні речі часу ніколи не пізно.

Це зробити дуже просто. Для початку можна завести спеціальний блокнот або встановити додаток на мобільний телефон. Це дозволить виявити непотрібні види активності, які пожирають ваш час.

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Джерело: MedVesti
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