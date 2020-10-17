Учені розповіли, чому люди відволікаються від роботи

Чим складніша задача, тим частіше ми відволікаємося

Дослідники з університету Іллінойсу в Урбані-Шампейн зібрали основні фактори, що відволікають людину від роботи. Тепер ви зможете зрозуміти, що стоїть на заваді вашої продуктивності.

Як виявилося, багато що залежить від складності поставленого завдання і ступеня мотивованості співробітника.

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Чим завдання складніше, тим частіше людина відволікатиметься та відкладатиме роботу на пізніші терміни. Сторонні справи у такому випадку виглядають значно привабливіше, ніж основна діяльність. Ще важливу роль відіграє обстановка на робочому місці.

Також на людину впливає мотивованість

Учені рекомендують зі складною роботою намагатися розправитися якомога швидше. Так не доведеться повертатися до неї знову і знову. Є і ще одна проста порада, яка стосується в основному керівників. Слід мотивувати співробітників різними заохоченнями. Комусь хочеться отримувати більше грошей, іншим важливо мати більше відпускних днів.

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