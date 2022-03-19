Як працюють сервісні центри МВС: послуги та графік роботи

Сервісний центр МВС намагається працювати навіть під час воєнного стану. Хоч чимало функцій і були заблокованими від початку вторгнення російських окупантів, але зараз українці знову можуть зареєструвати транспортні засоби з-за кордону. Дізнавайтесь повний перелік послуг далі.

Головний сервісний центр МВС продовжує своє роботу і станом на 19 березня українці можуть отримати кілька державних послуг, серед яких і реєстрація авто, ввезених з-за кордону. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ.

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Для цього громадянам достатньо звернутись до центрів МВС з транспортним засобом та з такими документами:

паспорт

ІПН

документ на транспортний засіб

документ про правомірність придбання ТЗ

митні документи

сертифікат відповідності





Відзначимо, що у сервісних центрах також надають послуги:

Заміна посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони

Складання іспитів на категорії С і СЕ, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах

Реєстрація нових транспортних засобів, придбаних в автосалоні

Отримання дублікатів свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.

Попередній запис до сервісних центрів МВС відсутній, для отримання послуги достатньо взяти талон у терміналі у приміщенні закладу. З часом перелік послуг збільшиться, а за його оновленнями можна стежити на офіційних порталах МВС.

Адреси та графік роботи сервісних центрів МВС:

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