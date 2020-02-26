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Євробачення

Як працює закон підлості взимку: відео

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Радощі зимової пори - фото 1
Радощі зимової пори

Поки українці намагаються згадати, як має виглядати справжня зима, то в інших куточках світу сповна "насолоджують" снігопадами. А герой цього відео зіткнувся з реальним зимовим законом підлості.

На платформі Reddit користувач з ніком OfficialAFV поділився епічним записом з камери спостереження на ганку, яка показує весь біль, з яким можна стикнутись засніженою зимою.

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Ролик зібрав понад 46 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів, адже на ньому можна побачити чоловіка, який вийшов розчистити територію перед домом. Коли ж робота була завершена, то з даху раптово посипало ще снігу. Ну що ж, закон підлості й справді працює саме так.

Finished shoveling the whole sidewalk! from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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