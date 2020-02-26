Як працює закон підлості взимку: відео

Поки українці намагаються згадати, як має виглядати справжня зима, то в інших куточках світу сповна "насолоджують" снігопадами. А герой цього відео зіткнувся з реальним зимовим законом підлості.

На платформі Reddit користувач з ніком OfficialAFV поділився епічним записом з камери спостереження на ганку, яка показує весь біль, з яким можна стикнутись засніженою зимою.

І ще: Радощі батьківства: хлопчик підкорив мережу своїми іграми (фото)

Ролик зібрав понад 46 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів, адже на ньому можна побачити чоловіка, який вийшов розчистити територію перед домом. Коли ж робота була завершена, то з даху раптово посипало ще снігу. Ну що ж, закон підлості й справді працює саме так.

Читайте також: Бійка двох зайців потрапила на відео і розсмішила мережу