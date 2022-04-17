Як працює "Верба": у ЗСУ креативно привітали з Вербною неділею – відео

За тиждень до Великодня, а саме 17 квітня українці відзначають Вербну неділю. Тож до вітань долучились і українські військові, які мають власну "Вербу". Зацініть!

Збройні сили України щодня відбивають атаки російських окупантів, демонструючи свою міць та мужність. Тому й 17 квітня, коли віряни відзначають Вербну неділю, військові показали, які ж у них є "Верби". Потужним відео поділився Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

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"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б'ю – верба б'є". Для окупантів ЗСУ має особливу "Вербу", яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", – зазначають у повідомленні, і з цим складно посперечатись після справді вогняного відео.

"Верба" – це українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки КрАЗ-6322 та бойової частини БМ-21 "Град". Цей комплекс військові взяли на озброєння у 2019 і зараз активно використовують у зонах бойових дій.

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