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війна

Українські морпіхи передали "гарячий" привіт російським танкістам – відео

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Як морпіхи на Миколаївщині знищують танки окупантів - фото 1
Як морпіхи на Миколаївщині знищують танки окупантів / Скриншот з відео

Морські піхотинці починають свій день далеко не лише з кави, а й зі знищення бойової техніки окупантів. І такі відео можна дивитись вічно.

Миколаївщина героїчно витримує та відбиває атаки російських військових. Кожного дня наші бійці завдають удар по окупантах, і деякі з них потрапляють на відео. Свіжим таким записом поділились у Військово-Морських Силах ЗСУ, показавши ранок морпіхів.

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На Миколаївщині ранок морських піхотинців починається не тільки з кави, а з гарячого привітання російським танкістам. До речі, це остання "прижиттєва" світлина ворожого танку. Непроханим гостям досі не зрозуміло, що їм тут не раді, тому морпіхи доносять свою думку більш переконливо, – йдеться у повідомленні.

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