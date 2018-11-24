Як працює ринок на озері у М'янмі: ефектне відео

Відоме видання National Geographic показало захопливе відео з Озера Інле, де працює барвистий водний ринок.

На офіційному профілі National Geographic в соцмережі Instagram з'явився запис від фотографа-мандрівника Тобі Харрімана, якому випала нагода побувати на ринку на Озері Інле у М'янмі.

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"The Nam Pan Market – 5-денний обертовий ринок і найбільший ринок на озері Інле. Нам пощастило опинитись там під час зйомок. Так круто бачити божевільний безлад човнів, що прибувають та відбувають, відчував ідеальний таймлапс від моментів, знятих на дрон", – відзначає Тобі. Це варто побачити!

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