Особлива краса Каліфорнії: сонячні фото

Фотограф показав затишні пейзажні та вуличні фото Каліфорнії, які надихають на мандри.

Знайомтесь, Нейт Керолл (Nate Carroll) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає у Лос-Анджелесі у штаті Каліфорнія. Хлопець фокусується на вуличних пейзажах та намагається зловити моменти на камеру. Багато світлин на світанку та на заході сонця лише підкреслюють затишну красу Каліфорнії. Поки за хлопцем стежать всього 5 тис. осіб в Instagram, але його роботи варті уваги.

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Всі фото: instagram.com/natecarroll.la

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