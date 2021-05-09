Як працює передова технологія нічного бачення: цікаве відео

Одна з частин збройних сил США поділилася кадрами, на яких можна побачити роботу нового приладу нічного бачення. Пристрій оснащений спеціальною системою, що дозволяє бачити у повній темряві. При цьому все виглядає так, ніби відбувається у відеогрі.

Відео надала бригада Lancer Brigade армії США. Воно демонструє ефективність нових біноклів нічного бачення під навчального бою.

Це цікаво: Морська піхота Великої Британії протестувала реактивний ранець: відео

Інформації вкрай мало, але навіть побачене демонструє високий потенціал технології. Контури людей підсвічуються, а інтегрований тепловізор дозволяє виявляти й утримувати у кадрі цілі на великій відстані.

Повідомляється, що завдяки двохтрубній бінокулярній системі можна отримати велику обізнаність про бойову ситуацію. Вбудовані датчики покращують сприйняття глибини. До того ж активуються лампи з білим люмінофором. Вони володіють високою роздільною здатністю та забезпечують кращий контраст у порівнянні з традиційним зеленим люмінофором.

Бінокль оснащений системою нічного бачення нового покоління та здатний розпізнавати цілі при нульовому освітленні, а також у складних умовах: коли в повітрі багато пилу або диму.

Вага пристрою становить 5,5 кілограма, а мінімальний час автономної роботи стартує з 7,5 години та доходить до 15 годин у залежності від сценарію використання.

Читайте також: Tesla знизить вартість своїх автомобілів на 10 тисяч доларів завдяки копійчаній технології