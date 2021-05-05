Морська піхота Великої Британії протестувала реактивний ранець: відео

Королівська морська піхота Великої Британії успішно завершила випробування реактивного костюма від стартапу Gravity Industries. Доброволець долетів від човна до корабля у відкритому морі.

Як повідомляє Insider, тестування ранця проходило протягом трьох днів на морському патрульному кораблі королівського флоту HMS Tamar. У випробуваннях брали участь 42 піхотинці.

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Реактивний костюм може стати альтернативою традиційним методам висадки на борт судна. Операцію також називають "Відвідування, посадка, обшук і захоплення". Як правило, висадка відбувається за допомогою прикріплення троса зі швидкохідного катера або стрибка з вертольота.

Ранець усе ще проходить тестування. Його творці та військові сподіваються, що він дозволить проводити подібні складні операції у рази швидше і зручніше.

Стартап Gravity Industries належить мільярдерові й інвестору Tesla Тіму Дрейперу. Крім реактивних ранців, він займається розробкою літаючих мотоциклів. Дрейпер впевнений, що у найближчому майбутньому такі рюкзаки зможуть використовувати не тільки службовці ВМС, а й усі охочі – для польотів на роботу, наприклад.

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