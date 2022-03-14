Як працює Нова пошта: з'явився чат-бот для пошуку відкритих відділень

Через напад російських окупантів на Україну постраждала і система доставок. Тому Нова пошта створила окремий чат-бот, який допоможе знайти відчинені відділення у різних містах.

Нова пошта намагається працювати у всіх областях України, хоч у кількох і відбуваються посилені бої українських військових з російськими окупантами. Станом на 13 березня відчинені близько 1500 відділень, і з кожним днем компанія намагається відчиняти нові, щоб налагодити важливі доставки.

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Тому Нова Пошта запустила чат-бот для пошуку відділень, які працюють, та уточнення графіків роботи.

Посилання на чат-бота Нової Пошти

Також у відділеннях можна не тільки отримувати та надсилати посилки по Україні та в інші країни, а й оплачувати мобільний зв'язок, знімати готівку та отримувати грошові перекази з-за кордону.

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