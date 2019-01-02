Як працює мозок під час новорічних свят

Вчені вивчали функціонування мозку під час новорічних свят.

У дослідженні вчені намагалися зрозуміти зміни в роботі мозку, пов'язані з мігренню. І тільки потім було вирішено вивчити роботу мозку в період новорічних свят. Дослідження проводилося за допомогою МРТ.

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Всі учасники дослідження були здоровими дорослими з Копенгагена. Їм були продемонстровані різні зображення. Одні з них були звичайними, а інші – пов'язані з новорічним святковим періодом. Весь час їх мозок сканували на активність. Це було сліпе дослідження, яке означало, що вчені не знали ставлення учасників до свят, перш ніж вони були перевірені.

Були проаналізовані дані двох категорій учасників. Перша складалася з тих, хто святкував і мав позитивні почуття до новорічних свят, друга включала тих, хто не святкував або мав нейтральні почуття. У першій категорії, тобто у тих, хто позитивно ставиться до цього святкового часу, спостерігалося значне збільшення кровотоку в декількох областях мозку: сенсорна і моторна кора, предмоторна і первинна моторна кора, а також тім'яна частка.

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