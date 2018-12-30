Науковці розповіли, як не набрати зайвого на свята

За даними дослідження, опублікованими в British Medical Journal, найкращим способом не набрати зайвої ваги у новорічні свята є зважування.

Автори дослідження стверджують, що регулярний моніторинг ваги дійсно працює як метод запобігання набору ваги й ожиріння.

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Люди, які регулярно зважувалися під час довгих святкових вихідних, і знали, які вправи найкраще спалюють калорії, які набираються з новорічними частуваннями, – найуспішніше уникали збільшення ваги, – констатували автори праці, група вчених з Бірмінгемського університету й Університету Лафборо.

Найкращий метод не набрати зайвого на свята / New Idea

До такого висновку фахівці прийшли, коли почали з'ясовувати, чи можуть допомогти "деякі зусилля на новорічних святах" допомогти не набрати вагу через регулярні застілля. Вчені зібрали групу з 272 добровольців, частина яких мала слідувати певній схемі дій (зокрема, регулярно зважуватися), а частина – отримувала тільки буклети про ЗСЖ без конкретних інструкцій.

У результаті в тій групі, де люди зважувалися, вони втратили в середньому 0,13 кг, а в групі, яка читала буклети, набрали по 0,37 кг.

Фахівці вважають, що зважування ефективно дисциплінує та сприяє поліпшенню функцій контролю щодо споживаної їжі. За їх словами "цифри на вагах – це те, що реально працює". Нагадаємо, що у середньому за новорічні свята людина набирає від 0,5 до 1 кілограма додаткової ваги.

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