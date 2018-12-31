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Новий рік 2019 Різдво

У МОЗ назвали найкорисніші новорічні обіцянки

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Найкорисніші обіцянки на Новий Рік

Медики розповіли про найважливіші обіцянки для Нового року.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр разом з Мінздоров'я підготувала список новорічних обіцянок, які мають бути у кожного.

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"Не можна вважати повними новорічні підсумки, якщо не порівнювати їх з поставленими на рік цілями. Пам’ятаєте, які новорічні обіцянки давали собі рік тому? А які з них вдалося здійснити?", – розпочала вона.

Також Супрун розповіла, що торік у Міністерстві обрали 10 неформальних обіцянок, які мають допомогти стати кращими. Вони будуть корисними і для всіх українців.

Найкорисніші обіцянки на Новий Рік - фото 298692
Найкорисніші обіцянки на Новий Рік

Список новорічних обіцянок від МОЗ:

  • Дотримуватись здорового харчування
  • Бути фізично активними
  • Кинути курити
  • Не займатись самолікуванням
  • Вивчити англійську
  • Стати донором крові
  • Проходити профілактичні огляди
  • Вакцинувати дітей. Вакцинуватись самим
  • Дотримуватися режиму здорового сну
  • Зробити тест на ВІЛ

"Якщо є пункти, які ще не можете викреслити, додайте їх до планів-2019. Це точно допоможе зробити новий рік здоровішим, продуктивнішим та щасливішим!", – підсумувала Супрун.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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