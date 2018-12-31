У МОЗ назвали найкорисніші новорічні обіцянки

Медики розповіли про найважливіші обіцянки для Нового року.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я та медреформу на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр разом з Мінздоров'я підготувала список новорічних обіцянок, які мають бути у кожного.

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"Не можна вважати повними новорічні підсумки, якщо не порівнювати їх з поставленими на рік цілями. Пам’ятаєте, які новорічні обіцянки давали собі рік тому? А які з них вдалося здійснити?", – розпочала вона.

Також Супрун розповіла, що торік у Міністерстві обрали 10 неформальних обіцянок, які мають допомогти стати кращими. Вони будуть корисними і для всіх українців.

Найкорисніші обіцянки на Новий Рік

Список новорічних обіцянок від МОЗ:

Дотримуватись здорового харчування

Бути фізично активними

Кинути курити

Не займатись самолікуванням

Вивчити англійську

Стати донором крові

Проходити профілактичні огляди

Вакцинувати дітей. Вакцинуватись самим

Дотримуватися режиму здорового сну

Зробити тест на ВІЛ

"Якщо є пункти, які ще не можете викреслити, додайте їх до планів-2019. Це точно допоможе зробити новий рік здоровішим, продуктивнішим та щасливішим!", – підсумувала Супрун.

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