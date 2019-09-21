Як працює карма: кумедне відео зі студентами

У мережі не можуть втримати сміх від епічного відео зі студентами, адже така ситуація знайома багатьом. Ось чому не варто будити сплячих людей.

На платформі Reddit користувач з ніком IWantToDiePeacefully поділився відео зі студентами, яке швидко піднялось у тренди мережі. За 7 годин допис зібрав понад 39 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

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Кому ж не знайома ситуація, коли хтось засинає під час не надто захопливої лекції, а колега поряд вирішує ефектно розбудити цю людину. Однак у героїв цього ролика вийшло все не так гладко, адже карма – справедлива річ. ось чому не варто робити пакості:

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