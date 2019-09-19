Чоловік подарував дружині перстень, від якого у людей пішов мороз по шкірі

Ця дівчина просто опублікувала фото нового персня у мережі. Однак, у користувачів соцмереж кров захолола у жилах від такої "прикраси"!

Бріттані Рассел – мешканка американського містечка Ролі, дружина і мати. Днями коханий подарував дівчині особливий перстень, ну а Бріттані не втрималася і показала фотографії подарунка у фейсбуці.

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Пост Бріттані, здається, виявився жахливим навіть для найзавзятіших критиків. Адже людям стало не до жартів, коли вони дізналися, з чого зроблене це готичне колечко. З одного боку, декому здалося, що перстень виглядає красиво і справді пасує жінці. Однак людей дуже збентежив його матеріал: адже господиня навіть не знала, що прикраса вироблена з кістки людини.

При цьому, треба зазначити, що в США, де живе власниця персня, покупка і продаж людських кісток в основному легальна, хоча в деяких штатах є свої закони про те, як можна отримувати або перевозити їх.

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