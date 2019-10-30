Як працює 50-кратний зум у новому Xiaomi: ефектний ролик

Компанія Xiaomi поділилася в мережі відео, де показана ефективність зуму в камері нового смартфона CC9 Pro. Виробник запевняє, що при використанні 50-кратного наближення можна розглянути дрібні написи з дуже великої відстані.

Тестування проводилося з дистанції п'ять метрів. В експерименті використовували таблицю для перевірки зору. Її фотографували з зумом у два, п'ять, десять і п'ятдесят разів. В останньому випадку можна чітко розрізнити навіть дрібні символи, що навряд чи під силу звичайній людині.

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Нагадаємо, що разом з рекордною камерою на 108 Мп Xiaomi CC9 Pro отримав 5-кратний оптичний зум – у смартфонах його застосовують вперше. 10-кратне наближення досягається завдяки комбінації оптичного та цифрового способів, а ось за 50-кратність відповідають тільки софт і "залізо".

Разом з тим у мережі з'явився рекламний ролик з демонстрацією зовнішнього вигляду смартфона:

Презентація Xiaomi CC9 Pro відбудеться 5 листопада. За межами Китаю пристрій може вийти під назвою Mi Note 10. Смартфон працюватиме на базі процесора Snapdragon 730G. У гаджеті встановлений 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів.

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