Податки та звіти під час війни: у Раді пом'якшили правила для бізнесу

Бізнес під час війни: як зміняться податки та звітність

Верховна Рада прийняла рішення мінімізувати вплив війни на бізнес. Що залишається обов'язковим, а що підприємцям можна відкласти – читайте далі.

Для підприємців з'явились хороші новини, адже у Верховній Раді вирішили зменшити жахливий вплив війни на бізнес. Про це розповів нардеп і заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

І ще: Які операції з валютою доступні українцям: пояснення Нацбанку

"Так, на час воєнного стану фізособами, ФОПами та юрособами зможуть відкласти звітність – податкову, фінансову, бухгалтерську, розрахункову чи аудиторську. Також не буде перевірок про своєчасність та повноту подання звітів, скасовується відповідальність за несплату податків, податкові перевірки не розпочинаються, не буде оподаткуватися допомога армії не без попереднього або наступного відшкодування їх вартості; продовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції. Водночас сплата податків, особливо у військовий період є обов’язковою", – зазначив він.

Також у Раді погодили закони № 5101 та 5102, якими передбачена боротьба з дезінформацією. Тому за рішенням суду можуть закритись релігійні та громадські організації, а також політпартії, які виправдовують дії РФ або займаються пропагандою війни.

Читайте також: Кожному, хто втратив роботу через війну, виплатять по 6500 гривень