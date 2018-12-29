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Як працюватиме київське метро у новорічну ніч

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У Києві зміниться графік руху транспорту в кількох районах - фото 1
У Києві зміниться графік руху транспорту в кількох районах / vseprokiev

У ніч на 1 січня останній поїзд метро Києва вирушить з кожної станції у різний час.

Київський метрополітен у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме на три години довше. Про це повідомила прес-служба КП Київський метрополітен.

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"У новорічну ніч останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 3:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеному на вході і на платформі", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 29 і 30 грудня в Києві зміниться графік руху транспорту в кількох районах. Це пов'язано з проведенням ярмарків.

Як працюватиме київське метро у новорічну ніч - фото 298292

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Джерело: metro.kiev
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