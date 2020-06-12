Як позіхання впливають на наш мозок

Вчені виявили доказ того, що позіхання діє як механізм охолодження мозку. Результати дослідження опубліковані в журналі Physiology & Behavior.

Згідно з однією з гіпотез про позіхання, цей рефлекторний дихальний акт виникає у відповідь на підвищення температури черепа і допомагає охолодити мозок.

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Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники попросили 92 добровольців протягом п'яти хвилин притискати гарячий, теплий або холодний компрес до шиї навпроти сонної артерії (вона несе кров в мозок). Після цього добровольці мали подивитися відеоролик з людьми, які позіхають.

Дослідники виявили, що найменше хотілося позіхнути людям, які притискали до сонної артерії холодний компрес. Отримані результати узгоджуються з попереднім дослідженням, яке показало, що частота позіхання змінюється в залежності від температури навколишнього середовища.

Зізнайтеся, позіхнули? :)

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